ROMA – Se si andasse al voto oggi, la Lega si confermerebbe primo partito ma in calo di oltre un punto percentuale, ora al 32,2% (-1,1%). Cresce invece il Pd che, sull’onda lunga delle regionali in Emilia, compie un vero e proprio balzo in avanti: dal 17,5% del 26 gennaio scorso al 20,7%. E’ quanto rileva l’ultimo sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana.

Secondo i dati sulle intenzioni di voto raccolte cresce, ma di poco, anche il Movimento 5 Stelle che, con un +0,1%, arriva al 14%. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,6%, arrivando al 10,8%.

Perde lo 0,9% Forza Italia (5,4%) nonostante la vittoria in Calabria. Un +0,1% per Italia Viva di Matteo Renzi (4,2%), +0,2% per Azione di Carlo Calenda (2,8%). Salgono di un decimale anche i Verdi, +Europa e Cambiamo! di Giovanni Toti. Scende la Sinistra di un -0,3%.

Fonte: Swg, TgLa7