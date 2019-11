ROMA – Vola oltre il 10% Fratelli d’Italia che, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 balza dal 9,5% al 10,1%. E’ la prima volta che il partito di Giorgia Meloni raggiunge un consenso a due cifre. Battuta d’arresto, invece, per la Lega di Matteo Salvini che, pur restando primo partito, perde quasi un punto passando dal 34% al 33,1%. In lieve calo anche il Pd che scende dal 18,3 al 18,1%, mentre il Movimento 5 Stelle è in risalita dal 16,2% al 16,5%.

Stando alle ultime rilevazioni guadagna terreno anche Italia Viva di Matteo Renzi che aumenta di mezzo punto il suo consenso dal 5 al 5,5%. Forza Italia arretra ancora di 0,4 punti arrivando al 6%. Per quanto riguarda gli altri partiti, la Sinistra è al 3,1%, i Verdi al 2%, +Europa all’1,6% e Cambiamo! di Giovanni Toti all’1,3%.

Complessivamente è dunque il centrodestra a segnare maggiori variazioni: sommando i voti di Salvini, Meloni e Berlusconi la coalizione di centrodestra avrebbe il 49,2%, soglia che gli consentirebbe di avere la maggioranza sia alla Camera che al Senato anche con il Rosatellum. Con Toti arriva invece al 50,5% delle preferenze (era al 51% la settimana scorsa).

Infine, il 38% del campione, ossia un punto in più rispetto alla settimana scorsa, non si esprime.

Fonte: TgLa7