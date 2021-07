Sondaggio Swg La7: FdI scende ma resta primo partito (20,3%). Cresce M5s (15,8%)

Fratelli d’Italia cala ma resta il primo partito davanti a Lega e Pd. Il sondaggio Swg per il Tg La7 attribuisce il 20,3% nelle intenzioni di voto al partito di Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia cede lo 0,2% ma rimane davanti alla Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,1% e vale ora il 20%. Giù anche il Partito Democratico (-0,3%), che scende al 18,8%.

Sondaggio Swg La7: con Conte di nuovo in campo torna a salire il M5s

Con Giuseppe Conte di nuovo in campo torna a crescere invece il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,6% e sale al 15,8%. Stesso progresso per Forza Italia, che arriva al 7,1%.

Quindi ricapitolando: Fratelli d’Italia primo partito con il 20,3%, segue la Lega di Matteo Salvini con il 20%. Poi il Partito Democratico al 18,8%. M5s al 15,8%, Forza Italia al 7,1%.

Sondaggio Swg La7: Azione di Calenda al 3,8%, Italia Viva al 2,3%

Tra le forze politiche più piccole, invece, per prima troviamo Azione di Carlo Calenda che risulta però in calo: con lo 0,3% in meno rispetto alla settimana scorsa il partito si ferma al 3,8%. A seguire Sinistra Italiana, che aumenta lievemente i consensi a suo favore e questa settimana ottiene il 2,5%, al di sotto della soglia di sbarramento. Subito dopo Articolo 1 al 2,4%, seguito da Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3%.