Sondaggio La7: Lega al 37,8% (+0,1%), recupera M5S, il Pd perde mezzo punto (21,5%)

ROMA – L’ultimo sondaggio Swg realizzato per La7 vede il calo delle forze d’opposizione, con il Pd in calo di mezzo punto percentuale in una settimana mentre Fratelli d’Italia segna una battuta d’arresto e Forza Italia continua la discesa. I due alleati proseguono la loro guerra quotidiana ma i consensi non risentono: la Lega guadagna ancora arrivando al 37,8% e M5S in recupero al 18,5%.

Fra i partiti minori, cala +Europa (2,8%), mentre salgono leggermente Verdi e Sinistra. Resta importante la percentuale di chi non si esprime: il 36% contro il 38% della scorsa settimana.

Lega 37,8% (+0,1%)

Pd 21,5% (-0,5%)

Movimento 5 Stelle 18,5% (+0,6%)

Forza Italia 6,6% (-0,4%)

Fratelli d’Italia 6,3% (-0,1%) (fonte Ansa)