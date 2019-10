ROMA – Torna a crescere la Lega di Matteo Salvini, mentre arretrano Italia Viva e il Pd. Lo rileva l’ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7.

Rispetto alla scorsa settimana, il Carroccio guadagna quasi un punto percentuale (+o,9%) passando dal 32,3 al 33,2%. Confermandosi il primo partito in Italia, la Lega ha invertito la tendenza che da qualche settimana la vedeva in calo.

In leggera ripresa anche il Movimento 5 Stelle, che resta però in terza posizione. Passa dal 18,5% al 18,6%. Un aumento quasi impercettibile che rappresenta comunque un cambio di direzione, rispetto alle ultime settimane in continuo calo di consensi.

Il Pd, ancora in seconda posizione, invece perde più di mezzo punto (-0,6%) scendendo di nuovo sotto quota 20% al 19,4%. Perde pure Italia Viva di Matteo Renzi che passa dal 5,6% al 5,3%.

Segnali di vita anche nel resto del centrodestra: Fratelli d’Italia è al 7,6 e guadagna lo 0,5%, mentre Forza Italia, dal 5 passa al 5,1%. Stazionario Cambiamo di Giovanni Toti all’1,6.

Non si può dire lo stesso per i partiti minori di centrosinistra: meno 0,2 per Sinistra italiana-Articolo 1, dal 3,3 al 3,1. In calo anche i Verdi, che scendono all’1,9 dal 2,3, mentre Più Europa passa dall’1,8 all’1,9.

Fonte: TgLa7