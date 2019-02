ROMA – L’ultimo sondaggio Swg per la La7 certifica la presa su governo ed elettorato della Lega di Salvini: in una settimana continua a staccare i 5 Stelle (24%), guadagna su tutti (è al 33,8%), incassa in termini di consenso la sfida a Di Maio sulla Tav.

M5S ha perso un altro punto (0,9%) rispetto a sette giorni fa, la Lega ha incrementato dell’1,2%. Pd e Forza Italia calano rispettivamente dello stesso scarto della settimana scorsa (0,4 e 0,2%), un trend in discesa che riflette la scomparsa come forze di opposizione. L’exploit della Lega fa da traino al consolidamento del centrodestra che è a un passo dalla maggioranza dei consensi nelle intenzioni di voto (46,4%, +1,2%).

M5S: 24,0% (-0,9%)

Lega: 33,8% (+1,2%)

Pd: 16,8% (-0,4%)

Forza Italia: 8,3% (-0,2%)

Fratelli d’Italia: 4,3% (-0,2%)