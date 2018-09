ROMA – La Lega si conferma primo partito, con oltre il 32% e in lieve crescita del +0,4%. Stabile al secondo posto e a distanza di 4 punti si piazza il M5s, con il 28,6%. Lo rivela l’ultimo sondaggio Swg condotto come ogni lunedì per il TgLa7, secondo il quale il governo giallo-verde gode, al momento, del 60,6% di consensi.

Ancora male il Pd che perde più di mezzo punto dal 16,9% della scorsa settimana al 16,3%. Mentre Forza Italia recupera l’1,3% e torna sopra l’8%. Tutti gli altri sono in discesa. Fratelli d’Italia cala al 3,7%, +Europa di Emma Bonino e Liberi e Uguali perdono lo 0,1% rispettivamente al 2,5% e al 2,4%. Potere al Popolo è al 2,2% (-0,4%).

Cala anche la percentuale degli intervistati che non si esprimono: sono il 33%, l’1,9% in meno rispetto a una settimana fa.