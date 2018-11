ROMA – Se dovesse votare oggi a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto? E’ questa la domanda posta in un sondaggio Swg effettuato il 5 novembre. In base ai dati riportati la Lega Nord si conferma il primo partito con il 30,4% dei consensi in calo però rispetto al 30,6% delle intenzioni di voto espresse il 29 ottobre.

Giù anche il Movimento Cinque Stelle che passa dal 29% al 28,2%. Salgono invece i consensi del Partito Democratico. In base alle nuove rilevazioni il Pd passa dal 17% al 17,5%. In ripresa anche Forza Italia dal 7,9% registrato il 29 ottobre al 8,3% del 5 novembre. Fratelli d’Italia passa dal 3,5% al 3,9% mentre è il calo Liberi E Uguali dal 2,8% al 2,6%. Scende anche +Europa dal 2,7% al 2,6%

Nota metodologica: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentavo nazionale di 1.500 soggetti maggiorenni.