ROMA – Le inchieste giudiziarie non pesano sulla Lega che resta oltre il 32%. M5S e Pd perdono lo 0,4%. Solo Forza Italia guadagna uno 0,7%: sono gli scostamenti registrati in una settimana dal sondaggio Swg commissionato da La7. Dunque si conferma una Lega sempre più primo partito. Unito, grazie al recupero di Forza Italia, il centrodestra sarebbe la prima coalizione con più del 43%, meglio che alle scorse elezioni.

Nettamente staccato il secondo partito, il MoVimento 5 Stelle, che si ferma al 27,9%. Ancora in calo il Partito Democratico che con il 17,3% riesce a far peggio anche della disastrosa performance nel voto del 4 marzo. Non superano la soglia del 3% Potere al Popolo, Liberi e Uguali e +Europa. Di seguito il dettaglio del sondaggio.

Lega 32,1 (-0,1%)

M5S 27,9% (-0,4%)

Pd 17,3 (-0,4%)

FI 7,6 (+0,7%)

FdI 3,9% (-0,2%)