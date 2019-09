ROMA – La Lega scende di oltre 4 punti, il M5S sale di 4,1. E’ quanto emerge dalla rivelazione Swg per il Tg di La7 sui partiti italiani. La Lega si conferma primo partito al 33,6%, ma cala di 4,4 punti rispetto al sondaggio del 29 luglio. Il Movimento 5 stelle sale al 21,4% (+4,1) superando il Pd al 21,1% (-0,9 rispetto al 29 luglio). Fdi rosicchia un altro 0,3 e si attesta al 6,9%, sopra Forza Italia al 6,2% (-0,3); +Europa arriva al 3% (+0,3); la sinistra al 2,7% (+0,6); i Verdi al 2,45 (+0,1).

Gli elettori del Pd promuovono il governo Conte 2. Secondo il sondaggio di Swg per il Tg La7, la decisione di affidare l’incarico di formare il governo Pd-M5s a Giuseppe Conte è ritenuta positiva per il 35 per cento degli elettori Pd e “non del tutto positivo ma accettabile” per il 58%. Solo il 7 per cento lo ritiene “inaccettabile”. Per quanto riguarda invece il giudizio sull’accordo, il 69% dei sostenitori dem lo considera positivo (e solo il 25 per cento è contrario).

Sul fronte M5s invece, il sondaggio diffuso in diretta durante la “Maratona” di Enrico Mentana, fotografa la situazione all’interno del Movimento tra chi è a favore dell’intesa e chi invece è contrario. Secondo la rilevazione, il 51 per cento di chi dichiara di votare 5 stelle ha definito il patto “positivo”. Mentre il 40% si è schierato contro. Il 9 per cento invece non si esprime. (Fonte Swg La7).