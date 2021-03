Sondaggio Swg: Lega primo partito, M5S torna secondo, Pd quarto perde 2 punti in 7 giorni

Il sondaggio Swg realizzato come ogni settimana per il Tg La7 conferma la Lega come primo partito, seguono in ripresa il Movimento 5 Stelle e terzo Fratelli d’Italia. Al quarto posto scivola il Pd, che paga forse le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario generale. Seguono forza Italia e Azione.

I numeri del sondaggio Swg

Se si andasse alle elezioni politiche la Lega sarebbe il primo partito con il 23,5%, la scorsa settimana era al 23,4% dei consensi. Il Movimento Cinque Stelle si attesterebbe secondo al 17,2%, la scorsa settimana era quarto al 15,8%. Al terzo posto Fratelli d’Italia con il 16,8% nonostante abbia perso lo 0,2%: la scorsa settimana era al 17%.

Tracolla invece il Pd che nel giro di una settimana perde 2 punti percentuali. Oggi è è al 16,6% al quarto posto, mentre sette giorni fa era secondo al 18,5%. Sono i dati che emergono dal sondaggio settimanale realizzato da Radar Swg.

Sondaggio Swg, gli altri partiti

Sempre secondo il consueto sondaggio Swg, Forza Italia avrebbe il 7 %, guadagnando in una settimana lo 0,1% dei consensi. Azione il 3,7,% perdendo lo 0,2% in sette giorni. Poi seguono Sinistra Italiana 3% e Italia Viva al 2,5%. Quindi Più Europa che è al 2,3% e infine i Verdi al 2,1%.

Nota metodologica: valori espressi in %. Date di esecuzione: 3-8 marzo 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni. I dati da gennaio 2020 a febbraio 2021 si riferiscono a medie mensili.