Sondaggio Swg per Mentana e TgLa7: Lega allunga sul Pd, scendono tutti ma a sorpresa sale...Renzi

Il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Mentana dice che la Lega allunga. Allunga sul Pd. Infatti il partito di Matteo Salvini mantiene la leadership in Italia, aumentando il proprio vantaggio sul secondo partito (il Pd appunto). Non solo, aumenta il proprio vantaggio. Questo almeno dichiarano gli intervistati, se si andasse a votare adesso.

Dietro di loro, mantiene il terzo posto Fratelli d’Italia. Anche se, per la prima volta dopo settimane, Giorgia Meloni non è in crescita ma in leggero calo. Perdono qualche punticino anche il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. In ribasso anche Azione di Calenda. A sorpresa, risale Italia Viva di Renzi.

A sorpresa perché è stato proprio Renzi a provocare la crisi di governo. E dunque tutti pensavano che questa mossa avventata facesse perdere ulteriore consenso a Renzi e ai suoi. E invece Renzi guadagna qualcosina, anche se stiamo parlando di briciole: dal 2,7% va al 3%. Più 0,3% che però dà morale e fiducia.

Sondaggio Swg per Tg La7: Lega allunga sul Pd

La Lega passa dal 22,3% al 23,5%. Dunque +1.2% in una settimana. Il Pd, nello stesso arco temporale, passa da 20,1% a 19,6%. Dunque perde 1,7% in totale rispetto a Salvini e i suoi. Fratelli d’Italia va dal 16,5% al 16,3%. M5s dal 15,8% al 15,7%. Forza Italia dal 6,4% al 6,3%. Azione di Calenda dal 4,3% al 4%.

Sondaggio nuovo governo in caso di elezioni

In caso di nuove elezioni, che governo ci sarà secondo gli intervistati? Il 29% vuole un governo di centrodestra, il 27% un governo di centrosinistra appoggiato da M5s. Il 20% vorrebbe un governo di larghe intese mentre il 24% risponde “non saprei”.