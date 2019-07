Sondaggio Youtrend: no effetto Russiagate su Salvini, Lega al 36,9% (+1,3 in una settimana)

ROMA – Niente effetto-Russia sui consensi della Lega: la supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi mostra un ulteriore aumento del Carroccio che sale al 36,9% con +1,3 punti. In lievissimo calo sia il Pd al 22,6% (-0,1), sia il M5S al 17,6% (-0,1).

YouTrend avverte comunque che gli unici sondaggi usciti con due rilevazioni a cavallo della pubblicazione dell’audio di BuzzFeed sui presunti fondi russi alla Lega sono Tecné (che ha rilevato un calo dello 0,7%) e Swg (che invece registra un +0,2%).

L’aumento di consensi per la Lega potrebbe essere stato determinato ancora dalla vicenda Sea Watch, su cui gli italiani si sono schierati massicciamente dalla parte di Salvini. Vediamo, in dettaglio, tutti i dati della Supermedia settimanale, tenendo conto che il raffronto è, come di consueto, con il dato di due settimane fa.

Lega 36,9% (+1,3)

PD 22,6% (-0,1)

M5S 17,6% (-0,1)

Forza Italia 7,1% (-0,7)

FDI 6,6% (-0,1)

+Europa 2,8% (-0,2)

Verdi 2,2% (-0,1)

La Sinistra 1,7% (=) (fonte Agi)