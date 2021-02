Sonia Fregolent, senatrice leghista incassa bonus 240 euro. Parlamentare di 46 anni, eletta al Senato con la Lega e consigliere comunale (circa 14mila euro di stipendio) l’avvocato Sonia Fregolent ha fatto richiesta e ottenuto un bonus pensato per le famiglie in difficoltà causa Covid.

Niente di illegale, intendiamoci. La misura di sostegno del Comune di Sernaglia (Treviso), 2.244 euro come contributo per i centri estivi, non aveva posto limiti reddituali.

Lo stesso Comune dove la senatrice è stata sindaco e di cui attualmente è consigliere. Se ne fa una questione di opportunità e di civismo. Tanto più dopo lo scandalo, sempre in capo a esponenti leghisti, dei bonus 600 euro destinato dall’Inps agli autonomi. Allora, perfino il vicepresidente della Regione Forcolin fu depennato dalle liste elettorali.

“Come fa a parlare con le famiglie che fanno sacrifici?”

“Mi chiedo con quale credibilità ora la senatrice possa rivolgersi alle famiglie che stanno facendo pesanti sacrifici per far quadrare i conti”, si chiede Giovanni Zorzi, segretario del Pd trevigiano, parlando con la Tribuna di Treviso.

Interpellata da Repubblica, la senatrice e consigliera comunale leghista ha preferito non rispondere: “Non voglio essere maleducata ma non rilascio dichiarazioni”.