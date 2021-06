Speranza: “Quarantena di 5 giorni per chi arriva dalla Gran Bretagna per la variante Delta” (Foto Ansa)

Quarantena di cinque giorni per chi arriva in Italia dalla Gran Bretagna, dove la variante Delta (ex variante indiana) del Covid fa sempre più paura: è la novità decisa dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Ho firmato una nuova ordinanza che introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna”, ha annunciato con un post su Facebook il ministro della Salute.

L’ordinanza sarà in vigore da domani, 19 giugno. Prevede anche l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde o Green Pass.

Vengono invece prolungate le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka.

Speranza: “Il 99% dell’Italia in zona bianca è frutto della campagna vaccinale”

“Si riunirà oggi la Cabina di regia e alla fine dei lavori sarò chiamato a firmare delle ordinanze. In base ai dati che vediamo, sono ordinanze che ci fanno fare un altro passo in avanti. La previsione è che il 99% dell’Italia arrivi in zona bianca. Questo è sicuramente un dato incoraggiante, un risultato figlio di una campagna di vaccinazione che sta conseguendo risultati molto importanti. Solo ieri sono state somministrate oltre 570.000 dosi, e questo è un risultato molto rilevante”, ha detto il ministro della Salute

Sileri: “Stop ai voli dalla Gran Bretagna se la variante Delta elude i vaccini”

Sul caso Gran Bretagna e variante Delta del Covid aveva parlato anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: sull’ipotesi di un blocco dei voli dalla Gran Bretagna “molto dipenderà per la decisione la certezza o meno che la variante Delta non eluda i vaccini a nostra disposizione: questo è il nodo vero, perchè se elude i nostri vaccini allora è chiaro che un blocco dei voli dalla Gran Bretagna potrebbe essere necessario”, aveva detto a Rai Radio1.

Gb: variante Delta accelera ma vaccini efficaci

Intanto accelera il rimbalzo dei contagi Covid alimentati dalla variante Delta (ex indiana) nel Regno Unito: lo confermano i dati di Public Health England (Phe) stando ai quali nell’ultima settimana censiti vi sono stati quasi 76.000 casi stimati, concentrati in Inghilterra e Scozia, dove rappresentano ormai il 99% del totale, con un aumento del 79% rispetto ai 7 giorni precedenti.

Uno studio aggiornato della stessa Phe porta peraltro al 75% l’efficacia media dei vaccini esistenti (analoga per Pfizer e AstraZeneca) contro i ricoveri ospedalieri già dopo una sola dose: senza distinzioni fra contagi da variante Delta o Alfa (ex inglese).