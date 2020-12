Spostamenti Natale tra Comuni: mozione unitaria al Senato per spingere il Governo ad aprire. Ma non dice come

Spostamenti Natale, i partiti di maggioranza sta cercando di capire come assecondare le preoccupazioni degli scienziati. E conciliare la spinta del Parlamento ad accogliere qualche modifica per consentire almeno gli spostamenti, per chi abita in piccoli centri limitrofi.

La maggioranza parlamentare impegna il governo “a rivalutare eventualmente le misure” anti Covid “con particolare riferimento a spostamenti” il 25-26 dicembre e l’1 gennaio.

“Sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche, garantendo massima equità di trattamento tra cittadini residenti in comuni di diverse dimensioni”.

Spostamenti Natale tra Comuni: mozione unitaria al Senato

Lo si legge nella mozione unitaria presentata dalla maggioranza in Senato, che non contiene indicazioni più precise sull’apertura dei piccoli comuni. Come chiesto da Iv si prevede che in caso di “nuove restrizioni, si preveda misure di ristoro proporzionate alle perdite di fatturato” anche per chi ora è aperto.

Conte annuncia “ritocchino”, domani vota Camera

Ieri sera lo stesso premier, Giuseppe Conte, ha annunciato il “piano per le festività natalizie” con un “ritocchino” che porterà a “qualche misura ulteriore”.

La mozione della maggioranza sugli spostamenti a Natale e nei giorni festivi è stata approvata al Senato con 140 sì e 118 no. Domani è atteso il voto alla Camera. Poco prima, l’aula aveva respinto la mozione dell’opposizione con 142 voti contrari.

Durante la votazione delle mozioni sugli spostamenti permessi durante le feste di Natale ci sono stati fischi, urla e interruzioni nell’Aula del Senato.

Il vicepresidente Roberto Calderoli ha richiamato i colleghi all’ordine e ha annunciato i risultati del voto (fonte Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).