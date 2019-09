Stefano Patuanelli, chi è il ministro dello Sviluppo Economico

Blitz dice

Ottobre sovranista spezza e spazza Ue: il 27 ottobre secondo Salvini si doveva votare in Italia e l’Italia doveva quindi avere un governo che non predicava ma praticava Italexit. Il 31 ottobre Johnson doveva amputare col ferro del non accordo la Ue dalla Gran Bretagna. Sarebbe stato l’Ottobre sovranista. Invece qui e là Ottobre sovranista mancato. Un’altra volta? Anche no.