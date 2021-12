Suicidio assistito, primo sì dalle Commissioni alla Camera al disegno di legge. Per i medici prevista l’obiezione di coscienza

Primo sì al disegno di legge sul suicidio assistito: a tre anni dalla prima ordinanza della Corte costituzionale del novembre 2018 che sollecitava il Parlamento a varare una legge a riguardo, la norma compie il primo passo con il sì delle Commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera ad un disegno di legge che lunedì prossimo arriverà in Aula.

Un passo dovuto alle mediazioni dei relatori, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s), che hanno accolto alcune significative richieste del centrodestra che ha superato l’ostruzionismo condotto per tre anni, pur rimanendo contrario alla legge.

I possibili voti segreti in Aula rimangono un macigno che incombe sul testo.

I pilastri del disegno di legge sul suicidio assistito

All’ordinanza del novembre 2018 a varare una norma, era seguita nel novembre 2019 una sentenza della Consulta che dichiarava parzialmente incostituzionale il reato di aiuto al suicidio nella sentenza sul caso Dj Fabo-Cappato (articolo 580 del codice penale) e che indicava al Parlamento quattro pilastri per una legge sui suicidio assistito: che il paziente sia in grado di intendere e volere; che sia affetto da una malattia non reversibile; che abbia sofferenze psichiche o fisiche intollerabili; che dipenda da presidi vitali.

La maggioranza giallo-rossa appena nata con il governo Conte 2 si è scontrata con l’ostruzionismo del centrodestra, che non è cessato dopo la sentenza della Consulta.

I relatori hanno presentato quindi un testo base la scorsa primavera e nelle ultime settimane, quando si è passati a votare gli emendamenti, hanno accolto alcune richieste del centrodestra.

I limiti del disegno di legge: obiezione di coscienza per i sanitari e sofferenze del paziente sia fisiche sia psichiche

La prima proposta accolta è l’obiezione di coscienza per i sanitari, richiesta anche dalla Cei. Inoltre è stato previsto che le sofferenza del paziente siano “fisiche e psichiche” e non “fisiche o psichiche”. E ancora il paziente deve essere “tenuto in vita tra trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente”. Due punti che i critici sostengono siano in contraddizione rispetto ai paletti indicati dalla Consulta.

Le limitazioni chieste dal centrodestra per il disegno di legge sul suicidio assistito

Il centrodestra chiedeva di introdurre altre limitazioni che tuttavia avrebbero svuotato la legge rispetto alla sentenza della Corte costituzionale, come il fatto che il malato fosse in fin di vita e che il sostegno vitale fosse l’alimentazione e l’idratazione artificiale.

I relatori e i presidenti delle Commissioni, Mario Perantoni e Marialucia Lorefice, hanno parlato di “mediazione positiva”, mentre Riccardo Magi (+Europa), tra i promotori del referendum sull’eutanasia, si dice insoddisfatto.

Marco Cappato: “Frettoloso passo indietro rispetto alla sentenza della Consulta”

“E’ un frettoloso passo indietro rispetto alla sentenza della Consulta”, commenta l’altro promotore del referendum, Marco Cappato.

Il centrodestra ripresenterà alcuni emendamenti in Aula, dove l’incognita è rappresentata dai voti segreti.