ROMA – Nuovi scontri nel governo, stavolta sulla Tav. Luigi Di Maio, leader M5s e vicepremier, ribadisce: “Finché ci sarà il Movimento la Tav non ha futuro”. Queste le parole del ministro dell’Interno da Penne, in Abruzzo, dove si trova in compagnia di Alessandro Di Battista per la campagna elettorale.

Durante una diretta Facebook, Di Maio ha dichiarato: “Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro”. E ha aggiunto: “Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a farla, che è a zero come cantiere. Ma quando tutti i signori che in questi anni hanno sostenuto Renzi e Berlusconi stanno da una parte, il M5s sta dall’altra, dalla parte delle opere utili come la nuova metro a Torino, una linea Roma-Pescara, la Tav Palermo-Catania. Quando i signori dei grandi potentati che hanno ridotto il Paese in queste condizioni tifano per un’opera inutile come la Torino-Lione il M5s sta col popolo”.

Intanto nel movimento cresce la fronda che è pronta a sostenere il processo contro Matteo Salvini per la questione della nave Diciotti. La senatrice La Mura ha dichiarato: “Non processarlo è contro i principi di M5S”.