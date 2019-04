PARIGI – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha consegnato all’omologo francese, Christophe Castaner, la lista con i nomi degli ex terroristi latitanti che negli scorsi anni hanno trovato rifugio in Francia per sottrarsi alla giustizia italiana e che Roma rivuole, come è accaduto con Cesare Battisti, latitante in Brasile.

“Non era l’argomento della sessione di oggi pomeriggio – aveva spiegato giovedì il titolare del Viminale alla stampa a margine del G7 a Parigi – ma stasera, magari dopocena, mi permetterò di ricordare sottovoce al collega che ci attendiamo la riammissione in Italia di alcuni dei 15 terroristi che da troppo anni sono in vacanza tranquillamente in Francia. Mi sembra che sia una strada positiva”.

L’AdnKronos, in un articolo a firma di Marco Mazzù, pubblica i nomi che sarebbero presenti nell’elenco consegnato da Salvini a Castaner: Giorgio Pietrostefani, Enrico Villimburgo, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Raffaele Ventura, Giovanni Alimonti, Ermenegildo Marinelli, Luigi Bergamin, Roberta Cappelli, Enzo Calvitti, Paolo Ceriani Sebregondi, Maurizio Di Marzio, Gino Giunti. (Fonte: AdnKronos)