Alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti se ne esce con la “campagna vaginale”: ovviamente voleva dire campagna vaccinale. Parlando in risposta al Presidente del Consiglio Mario Draghi Tommaso Foti ha detto: “Noi siamo al suo fianco rispetto al buon esito della campagna vaginale…”. Qui il video con l’errore del deputato Tommaso Foti.

Tommaso Foti non è il primo a confondersi con la “campagna vaginale”

Lo scorso dicembre una giornalista di SkyTg24 durante la conduzione e parlando di Covid-19 si era lasciata sfuggire un “parte la campagna vaginale”. La giornalista si era corretta immediatamente con “vaccinale”, ma ormai gli utenti social avevano visto, sentito, e avevano fatto diventare la gaffe un video virale.

In molti ne avevano approfittato per sorridere, cosa non semplice visto il periodo. “Code chilometriche per la campagna vaginale”, “prevedo assembramenti per la prossima campagna vaginale”, “mi prenoto subito”, e così via: tutti messaggi con sotto il video della gaffe. Ripreso anche da Striscia la Notizia: “Una nuova campagna?!”.

Il video con l’errore della giornalista di Sky