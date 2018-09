ROMA – Lapsus da ridere per Danilo Toninelli su Radio 24. Il ministro dei Trasporti, ospite di Maria Latella e Oscar Giannino a 24 Mattino è scivolato sul suo collega e capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, chiamandolo “viceministro”.

Toninelli ha risposto a una domanda dei due giornalisti sulla polemica scoppiata in questi giorni sul viaggio di Di Maio in Cina. “Ha viaggiato in Economy o in Business class?”, gli hanno chiesto. E il titolare delle Infrastrutture si è lanciato in una delle sue invettive: “Non capisco la non notizia – ha detto – che si è voluta creare intorno a un bell’esempio: il fatto di poter dire viceministro che viaggia in Cina in economy, non utilizza l’aereo di Stato fa risparmiare i soldi pubblici.”

Un errore da poco che ha declassato Di Maio da vicepremier e super ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico al rango di semplice sottosegretario.