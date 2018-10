ROMA -Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, durante all’assemblea dell’Ance, associazione nazionale dei costruttori edili, ha detto che “alcuni piloni sui viadotti dell’autostrada a A24-A25″ la cosiddetta Autostrada dei Parchi che collega Lazio e Abruzzo, “sono in condizioni allarmanti”.

“Grazie ai dati condivisi nell’Ainop – hadetto il ministro delle Infrastrutture – potremo fare quel monitoraggio continuo su ponti, viadotti, cavalcavia che abbiamo previsto nel decreto Genova e che ci permetterà di capire dove andare a fare ispezioni, dove sarà dunque necessario investire risorse pubbliche per la manutenzione e dove quindi ci sarà bisogno del vostro intervento e della vostra professionalità per rimettere in sicurezza un’opera pubblica. Esattamente come stiamo già facendo sui viadotti della A24 e A25, laddove alcuni piloni, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti”.