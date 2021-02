Totoministri nuovo governo: Boschi, Rosato i nomi di Italia Viva. Orlando, Madia del Pd. E rischia Arcuri

Totoministri nuovo governo. L’ipotesi del Conte Ter non è tramontata, anzi. E’ possibile che Giuseppe Conte resti al suo posto, ma deve cambiare la squadra. Specie se nella maggioranza dovesse restare Italia Viva. Ecco perché nel gioco dei giornali “indovina i nuovi ministri” vengono fuori i nomi dei renziani Boschi, Rosato, Marattin.

Stiamo parlando sempre di indiscrezioni, rumors, voci. La Boschi ha già smentito, via social, di aver mai chiesto poltrone. Ma d’altronde non possono esserci ufficialità nel momento in cui non c’è l’ufficialità nemmeno sul nome del premier. Fico sta continuando a esplorare, e si spera che entro il weekend ci possa essere un quadro più preciso. Anche Mattarella se lo augura.

Governo totoministri: Boschi, Rosato, Marattin, i nomi di Italia Viva

Resterebbero forti dubbi di Italia Viva su Roberto Gualtieri ma è nota l’attenzione del Quirinale sulla continuità di alcuni ministeri chiave. Una delle ultime voci riguarda l’ipotesi di Ettore Rosato agli Interni al posto di Luciana Lamorgese. In questo modo Lorenzo Guerini resterebbe alla Difesa (è l’altro nome candidato al Viminale). Roberto Speranza terrebbe la sanità.

Scrivono altri che Maria Elena Boschi, osteggiata da una parte dem M5s, aspirerebbe alle Infrastrutture (in chiave sblocco cantieri e Recovery) o Lavoro (in chiave Jobs act e riforma del reddito di cittadinanza), anche se c’è anche chi ipotizza l’Università. Qualcun altro ha scritto che anche Luigi Marattin di Iv potrebbe ambire al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

Totoministri nuovo governo, i nomi del Pd: Orlando, Madia, Fedeli

Gli stessi rumors danno in uscita dal Mit Paola De Micheli (in ingresso un’altra esponente donna del Pd, come Madia o Fedeli). E una possibile staffetta tra Andrea Orlando e Peppe Provenzano tra governo e partito (Provenzano è ministro per il Sud).

Ma la richiesta di Italia Viva di sostituire Bonafede alla Giustizia (gira anche il nome del pm Francesco Greco, oltre a Orlando) e Catalfo al Lavoro sarebbe stata finora respinta dai Cinque stelle. Così come resterebbe la difesa di Tridico (Inps) e Parisi (Anpal).

Nel mirino resterebbero anche le tante ‘deleghe’ di Domenico Arcuri, mentre su Piero Benassi ai Servizi non ci sarebbe una contrarietà netta dei renziani.

“Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi”. Lo scrive su Twitter la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi ritwittando quanto già scritto: “Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi”.