ROMA – “Berlusconi ha detto che lo fa diventare premier e se lo ha detto Berlusconi…”: così Umberto Bossi ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se Matteo Salvini abbia la forza di diventare premier. “Lo vuole diventare – ha detto il fondatore della Lega arrivando all’assemblea dei neo-eletti del Carroccio con Salvini – ma può farlo se ha l’appoggio di Berlusconi. E molti possono dargli una mano. Chi? Tutti. Mica si può mandare per aria la Lega”.

“Il mio cuore e la mia testa sono impegnati nella libertà del nord. Tutto il resto è secondario”, ha risposto a chi gli chiedeva che effetto gli abbia fatto vedere il suo partito sopravanzare Forza Italia come prima forza del centrodestra. Bossi non ha criticato come in passato la linea di Matteo Salvini, arrivando alla prima assemblea dei parlamentari neo-eletti, a Milano. Ma ha guardato con distacco la grande curiosità dei giornalisti per i molti nuovi parlamentari leghisti, anche dal sud.

“Tanti anni fa la Lega è andata a Roma con una marea di parlamentari, non è la prima volta”, ha tagliato corto l’ex segretario. Prima di entrare alla riunione a porte chiuse, al centro congressi delle Stelline, Bossi ha però fatto una battuta ai giornalisti che gli chiedevano che cosa farà ora Roberto Maroni: “Si diverte”, ha risposto con un gran sorriso.