Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese (foto Ansa)

Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è ricoverato in ospedale a Varese

Bossi ricoverato in ospedale

Umberto Bossi, il fondatore della Lega, è stato ricoverato in ospedale a Varese, dove è arrivato ieri sera in ambulanza.

La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto appreso dall’Ansa, il Senatur è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia.

Bossi in ospedale: i due precedenti

Bossi era stato già ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese per un lungo periodo nel 2004 quando fu colpito da un ictus.

E fu nuovamente ricoverato in rianimazione il 14 febbraio del 2019 dopo un malore a casa. In quell’occasione venne trasportato con l’elisoccorso e rimase in ospedale fino alle dimissioni il 5 marzo. (Fonte: Ansa)