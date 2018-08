ROMA – ”Lo strumento [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dell’autocertificazione è stato usato per tutto il 2017, non capisco questa presa di posizione di ieri. Lo useremo anche per il 2018 perché Lorenzin non ha istituito l’Anagrafe vaccinale nazionale e non volevamo caricare il cittadino di un onere ulteriore costringendolo a fornire tutta la documentazione” E’ quanto ha dichiarato oggi a La7 il ministro della Salute Grillo in merito alla presa di posizione dei presidi sull’obbligo vaccinale per l’accesso alle scuole.

Presidi che ieri, con una nota firmata dall’Associazione Nazionale dei Presidi, avevano minacciato di non far entrare a scuola chi non presenterà il certificato della Asl.

”Ricordiamo che le false certificazioni sono un reato perseguibile”, ha aggiunto il Ministro Grillo. ”Trovo davvero surreale tutta questa polemica. Io non c’entro nulla, non esiste una circolare Grillo”. C’è – ha proseguito il Ministro nell’intervista al La7 – una circolare condivisa Ministero della Salute – Miur antecedente di un mese a questo emendamento sui vaccini approvato in Senato durante l’esame del dl Milleproroghe. E, ripeto, l’autocertificazione è un atto deciso dal precedente governo e che proseguirà”.