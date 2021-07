Valentina Sganga candidato sindaco M5s di Torino: battuto Andrea Russi, primo voto su SkyVote

E’ Valentina Sganga il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Torino. Lo ha ufficializzato il senatore Vito Crimi in diretta Facebook, al termine della giornata di votazioni online sulla nuova piattaforma. Sganga, 35 anni, capogruppo pentastellata in Consiglio comunale, ha ottenuto sulla piattaforma SkyVote il 54,24% delle preferenze.

Il suo avversario, il presidente della Commissione Commercio Andrea Russi, si è fermato al 45,76% dei voti. “In bocca al lupo a Valentina e ad Andrea – dice Crimi – confido che entrambi insieme possano proseguire questo percorso come una squadra, come è sempre stato nelle nostre corde, e possano quindi portare a riconfermare nella città di Torino il Governo del Movimento 5 Stelle. Grazie a Chiara Appendino per il grande lavoro fatto e sono sicuro che accompagnerà il passaggio del testimone a Valentina, che potrà proseguire il bellissimo lavoro svolto da lei in questi 5 anni”.

Chi è Valentina Sganga, candidato sindaco M5s a Torino

Laureata in Scienze del Governo e dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Torino, Valentina Sganga è entrata per la prima volta in Consiglio comunale cinque anni fa. Quando Chiara Appendino a sorpresa ha vinto le elezioni contro Piero Fassino. Dopo due anni di apprendistato, il Movimento 5 Stelle torinese le assegna il ruolo di capogruppo dell’aula consiliare.

“Congratulazioni a Valentina Sganga per il risultato raggiunto: è lei la candidata sindaca di Torino del Movimento 5 Stelle e della coalizione che formeremo. E grazie, sin da subito ad Andrea Russi per essersi messo a disposizione in questo percorso” Così commenta sui social la Appendino.

“Ora è tempo di continuare a lavorare, tutti insieme, per il bene della nostra città. Sono certa che Valentina saprà fare squadra per valorizzare al massimo i risultati ottenuti in questi anni, che saprà raggiungerne di nuovi e che, con la sua squadra, permetterà a Torino di continuare quel processo di cambiamento avviato nel 2016. In bocca al lupo, Valentina!”.

Il commento della Sganga dopo il risultato

“Sono ufficialmente la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle a Torino. È una grande responsabilità che affronterò con determinazione e impegno”. Queste le prime parole, affidate al suo profilo Facebook, di Valentina Sganga.

“Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al voto e che in questi giorni mi hanno dato un supporto e un sostegno straordinario. Il più forte abbraccio va ad Andrea Russi, amico e candidato leale. Percorrerò questa strada con lui, con tutti i consiglieri e gli attivisti che in questi anni hanno lavorato per Torino. Un ultimo grazie anche a Vito Crimi e all’Organizzazione di questo voto, che è stata impeccabile. Domani si parte!” conclude, aggiungendo l’hashtag #ilmiovotoVale.