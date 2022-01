Vincenzo Fasano, chi era il deputato di Forza Italia: biografia e carriera

Il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano è morto alla vigilia della prima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Fasano aveva 70 anni e da tempo lottava contro un male incurabile. Al posto di Fasano subentrerà Rosella Sensa e per questo alla fine gli elettori per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica resteranno 1.009.

Dove e quando è nato e biografia di Vincenzo Fasano

Nato a Salerno il 2 settembre del 1951 Vincenzo Fasano, dopo una lunga militanza prima nel Movimento Sociale Italiano e poi in Alleanza Nazionale nel 2013 era entrato in Forza Italia.

Fasano entrò in Parlamento per la prima volta nel 2001 come deputato. Nel 2008 invece fu eletto al Senato dove fu rieletto anche nel 2013. Nel 2018 Fasano venne rieletto di nuovo alla Camera dei Deputati.

Il ricordo dei colleghi

“Addio Enzo! Se ne è andato l’amico e compagno di tante battaglie”, scrive sui social il coordinatore nazionale di Fi, Anonio Tajani -. Forza Italia piange Enzo Fasano, parlamentare e coordinatore di Salerno. Una preghiera lo accompagni”.

“È “sgomento” il senatore azzurro Maurizio Gasparri, per “la prematura scomparsa di un amico fraterno”. “Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta” ha ricordato Gasparri.

“Profondo dolore per la scomparsa di Enzo Fasano, persona seria e perbene che ha trasformato in impegno politico l’amore per la sua terra. Ai familiari giunga il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

“Apprendo ora, con dolore, la scomparsa dell’amico e collega Vincenzo Fasano che da tempo combatteva contro la sua malattia. Mi stringo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Enzo, riposa in pace”. Lo scrive in un tweet Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.