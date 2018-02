ROMA – Sognate di vedere pubblicata la vostra foto sulla pagina Facebook di Matteo Salvini? Oppure vorreste ricevere una sua telefonata, o addirittura bere un caffè in sua compagnia? Basta iscriversi al concorso social Vinci Salvini, lanciato dalla Lega, che promette in regalo il leader in persona, ai suoi followers più assidui. Come funziona? Più like metti e più accumuli punti.

In tempo di campagna elettorale se ne inventano di ogni e il Carroccio spera così di aumentare coinvolgimento e audience sui social. Per partecipare basta andare sul sito salvinipremier.it e iscriversi al “gioco”. È necessario possedere un profilo Facebook perché si tratta di una social competition. Per scalare la classifica bisogna mettere “mi piace” a più non posso ai post di Matteo Salvini e pure di corsa perché la velocità conta.

Ecco il regolamento riportato sul sito web della Lega: