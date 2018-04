ROMA – Neppure il vino aiuta Matteo Salvini e Luigi Di Maio a ritrovare la via del dialogo.

I due aspiranti premier sono entrambi al Vinitaly a Verona ma non si salutano, se non a debita distanza e con le solite frecciatine. “A Di Maio offrirei uno Sforzato perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”, ironizza Salvini che alla fiera del vino è arrivato dalle 10.30 di questa mattina.

Ma ancora una volta l’imbeccata non sortisce l’effetto sperato. La risposta di Di Maio si fa attendere, fino alle 14, quando il capo politico dei 5 Stelle si presenta alla Fiera di Verona. “Chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno al Paese”, dice ai cronisti.

Poi Di Maio si gira ancora una volta dall’altra parte e cioè rivolgendosi al Pd: “Noi non siamo fermi, lavoriamo per un contratto di governo sui temi, per capire gli obiettivi comuni tra il programma del M5S e quelli della Lega e del Pd. L’ipotesi di un governo del cambiamento la proponiamo anche al Pd, io voglio fare un appello al senso pratico di tutti, non ci si può fermare e bloccarsi sulle logiche politiche”. E sull’ipotesi di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Elisabetta Casellati aggiunge: “Questo lo decide il presidente”.

Insomma all’indomani della sferzata del presidente Mattarella ai partiti lo stallo è ancora intatto, nonostante l’attacco di Usa-Gb e Francia alla Siria. Un attacco che Salvini ha definito “pazzesco” mentre Di Maio si professa “al fianco degli alleati”. Divisi anche su questo, i due vincitori delle elezioni non sembrano affatto intenzionati a venirsi incontro.

“Io un bicchiere di vino lo berrei con tutti – dice affabile Salvini ai cronisti e alle tv – sono gli altri che devono decidere che tipo di vino bere”. Ma ribadisce che un colloquio con Di Maio non è in agenda. Il tempo per una stretta di mano del disgelo ci sarebbe ma è molto improbabile, invece, che i due decidano di parlarsi.

“Io – ripete Salvini – da questa mattina sto incontrando produttori, sono passato dalla Sicilia, dal Veneto, dall’Emilia alla Lombardia, quindi sono qui ad ascoltare e a ribadire il mio impegno, per oggi la politica è quella che passa da queste aziende”.

“Il presidente Mattarella – aggiunge – sa che noi siamo pronti a partire già domani con il governo, non siamo noi a mettere dei veti e a dire dei no, se anche gli altri saranno disponibili a lavorare, noi già da domani siamo pronti, abbiamo le idee chiare, un programma e una squadra pronti”.

E a chi chiede di cosa intenda per “noi” Salvini risponde secco: “Il centrodestra”.

Ma alla Fiera di Verona ci sono anche il reggente del Pd Maurizio Martina e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. “In vino veritas”, recita il proverbio latino. E chissà che entro stasera la partita di governo non riveli, seppur parzialmente, il suo epilogo.