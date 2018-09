ROMA – Per lei l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda si è momentaneamente allontanato dalla scena pubblica e dalla politica. Ma chi è Violante Guidotti Bentivoglio?

Nata a Forlimpopoli, in provincia di Forlì e Cesena, nel 1973 da una famiglia nobile, Violante Guidotti Bentivoglio è una manager del campo della comunicazione. Laureata in legge all’Università La Sapienza di Roma, secondo quanto appare sul suo profilo Linkedin, ha tre figli di 5, 9 e 12 anni.

Di recente è apparsa sulle cronache per il suo impegno nella lotta contro i tumori dopo che la malattia aveva colpito anche lei. E’ stata testimonial di diversi eventi, tra cui ‘Race for the cure 2018’, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e in Europa.

Negli ultimi tempi Violante Guidotti Bentivoglio ha dovuto fare i conti con una recidiva della leucemia, come ha spiegato il marito Calenda su Twitter: “Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle Feste dell’Unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma. Oh ma non è che sparisco. Continuo a combattere per le mie idee e contro questo governo. Dopo figli e moglie e con qualche limitazione in più rimane una priorità. Adelante”.