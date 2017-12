ROMA – Gaffe di Virginia Raggi su Twitter, in merito alla polemica sulla salma di Vittorio Emanuele III che i Savoia vogliono seppellire al Pantheon: “Fortunatamente la monarchia fa parte del passato di questa Repubblica. Ritengo inopportuno che la salma di Vittorio Emanuele III venga trasferita al Pantheon”.

Huffington Post ha selezionato le migliori risposte degli utenti del social network che non hanno potuto che far alto che commentare l’uscita del sindaco di Roma:

I follower della prima cittadina, tuttavia, hanno subito sottolineato l’inesattezza storica del messaggio, in quanto ovviamente l’istituto monarchico e quello repubblicano non possono coesistere in un medesimo Stato.

“La famosa Repubblica monarchica dei bei tempi andati…” ha commentato con ironia uno dei tanti utenti, mentre un altro è stato ancora più pungente: “Hai capito perché Casaleggio sta puntando forte sull’intelligenza artificiale?”. Una altro utente, invece, mette in dubito la paternità dell’opera: “Questo l’ha scritto Di Maio, si riconosce”.