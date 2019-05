ROMA – Il consenso raccolto sui social network da Virginia Raggi, like e adesioni in rete, sarebbe più che gonfiato. Indagando sui follower della sindaca di Roma, il movimento ByeByeRaggi ha scoperto che il 63% dei suoi sostenitori è “fantasma”, l’esame cioè profilo per profilo su un campione di mille like ne rileva 630 cliccati da un profilo fake. Quindi falso, costruito artificialmente per aumentare la massa critica dei follower su Facebook, Instagram e Twitter.

Il dato non ha tutti i crismi di un’inappuntabile analisi scientifica, tuttavia segue i metodi di rilevamento a disposizione di ogni social manager. “Due terzi dei fan del sindaco Virginia Raggi sono fake e molti altri sono persone che professionalmente cercano di orientare i dibattiti sul web a favore dei 5 Stelle”, dicono allarmati i promotori dell’indagine. Perché quella che hanno scoperto realizza “una truffa di dimensioni epocali che ha influenzato la politica”.

Un colpo per la credibilità della democrazia della rete vessillo dei 5 Stelle. Che possono consolarsi – mal comune mezzo gaudio – con il fatto che anche il numero di follower di Nicola Zingaretti sarebbe gonfiato ad arte: i suoi i follower fake sarebbero il 26,7% dice l’analisi IgAudit, un po’ più di uno su quattro. Meno comunque del 38% di profili falsi attribuito ai 207 mila seguaci di “virginiaraggim5s”. (fonte Corriere della Sera)