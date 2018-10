ROMA – “La casa della madre di Paola Taverna deve essere sgomberata”. Fratelli d’Italia ha presentato una interrogazione parlamentare al Consiglio regionale del Lazio. E se la prende col sindaco di Roma, Virginia Raggi, rea (sempre secondo gli uomini del partito della Meloni) di non autorizzare lo sgombero.

“La Raggi ancora non firma l’ordinanza di sgombero e sono tante le famiglie che aspettano da anni una casa popolare per la quale hanno i requisiti. Intanto il vicesindaco Bergamo incontra gli occupanti abusivi dell’edificio Inpdap all’Esquilino. Ma la Regione cosa intende fare per garantire, in tempi consoni, l’applicazione della legge anche nel caso della madre?”. Chiedono da Fdi. La replica è di Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative che spiega che ora è in tutto in mano al Comune di Roma:

“L’Ater ha fatto tutto quello che doveva fare: ha notificato la decadenza dei requisisti, si è attivata una procedura di controdeduzione, le controdeduzioni sono state respinte. La partita è tutta in mano al Comune di Roma che deve rientrare in possesso di questo alloggio”.

Il Messaggero poi ricostruisce la vicenda della casa popolare assegnata alla madre di Paola Taverna.

Il procedimento di decadenza del diritto di abitare nell’alloggio è stato notificato alla madre 80enne della senatrice il 14 dicembre del 2014. La donna ha presentato le controdeduzioni come previsto dalla legge. Controdeduzioni che secondo l’Ater non possono essere accolte.

E ora, come ha spiegato l’assessore Valeriani, ora la vicenda è in mano al Comune di Roma.

