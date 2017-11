ROMA – Mille euro per ogni famiglia che sceglie di accogliere migranti. La proposta, rivolta ai romani, arriva dal Campidoglio, che sta provando a ridisegnare la mappa dell’accoglienza sul territorio capitolino. Lo ha annunciato in anteprima al quotidiano Il Messaggero, l’assessora ai Servizi Sociali della Giunta Raggi, Laura Baldassare.

L’idea è di spalmare i richiedenti asilo in tutti i quartieri, così da svuotare gradualmente i centri al Tiburtino III e a Tor Bella Monaca e “portando per la prima volta gli Sprar (le strutture per i richiedenti asilo) anche ad Acilia”, nel complicato X Municipio, quello di Ostia e “a Ottavia nel territorio del XIV”.

Ma la novità, spiega Baldassarre è che “per la prima volta, apriamo all’accoglienza delle famiglie. Anche i romani potranno ospitare i richiedenti asilo. È un modello che abbiamo studiato: in Nord Europa funziona”. La sperimentazione parte da un compenso di “circa 30-35 euro al giorno”. A conti fatti sono mille euro al mese. Come ha spiegato la stessa assessora al Messaggero:

Lei accoglierebbe a casa un richiedente asilo?

«Sì, all’interno di una rete, con un forte supporto del mondo associativo. Il modello in Nord Europa funziona. Puntiamo su un’accoglienza diffusa e di qualità, con associazioni e università, per arrivare all’inclusione». […] La nuova accoglienza diffusa prevede centri anche nei quartieri centrali, come ai Parioli?

«Sì, lo spirito è quello, poi c’è un bando pubblico che va rispettato: non scegliamo noi i luoghi».

Il quotidiano romano pubblica anche una mappa dei quartieri coinvolti: