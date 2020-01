ROMA – “Infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perché è l’uomo migliore che potessi incontrare”: è una vera e propria dedica d’amore quella scritta su Facebook da Virginia Saba a Luigi Di Maio.

A poche ore dal discorso con il quale il ministro degli Esteri ha lasciato il posto di capo politico del M5s, la giornalista sarda ha avuto parole di stima e affetto: “Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù. Virtù, presupposto essenziale per chiunque voglia dedicarsi al bene comune”, ha scritto.

Quindi un augurio al M5s: “Un in bocca al lupo al Movimento, e a tutti quei cittadini di buona volontà che sanno cosa sia anteporre l’interesse di tutti ai propri egoismi e da tempo lottano per questo. Mai lasciare i sogni a metà. Coraggio”.

Anche Di Maio nel suo discorso aveva ringraziato chi gli era stato vicino: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, (“talvolta non siamo stati d’accordo, ma sono fiero della sua scelta, è una persona di enorme onestà intellettuale”, Beppe Grillo, Davide e Gianroberto Casaleggio, che hanno creduto in lui, la famiglia, “che negli ultimi anni mi ha visto pochissimo”, la fidanzata, “che mi è stata vicina in un anno difficilissimo”, e tutto lo staff. (Fonte: Facebook)