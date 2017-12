TRENTO – A rischio i 17 milioni di euro dei vitalizi recuperati in Trentino-Alto Adige. La Regione starebbe pensando alla “soccombenza totale” nel contenzioso giudiziario avviato da una sessantina di ex consiglieri provinciali di Trento e Bolzano davanti al tribunale e alla Corte costituzionale contro la legge del luglio 2014, voluta dall’allora presidente del consiglio regionale Diego Moltrer (Patt), e dai presidenti delle due Province, Ugo Rossi e Arno Kompatscher, che insieme guidano la Regione.

Questi ultimi

con il tempo si sono molto raffreddati nella difesa di una legge con cui si è tentato di porre rimedio alle cifre scandalose dei versamenti anticipati dei vitalizi stabilendo che venissero restituiti alle casse pubbliche 29,4 milioni di euro. Rispetto alla somma attesa, la Regione è riuscita a mettere le mani solo su 17 milioni di cui circa 4 milioni in contanti, mentre il resto sono quote del Fondo Family.

Adesso il presidente del consiglio regionale, il sudtirolese Thomas Widmann (Svp), da sempre scettico sulla legittimità della legge del 2014 per la parte che agisce retroattivamente sul calcolo dell’attualizzazione del vitalizio e la richiesta di restituzione, ha scritto alla giunta regionale per chiedere l’assegnazione straordinaria di 10 milioni di euro per rimpinguare il

“fondo costituito per coprire le spese e gli oneri in caso di soccombenza totale nei procedimenti giudiziari pendenti”.

La giunta regionale all’unanimità ha deliberato di assegnare al consiglio regionale i 10 milioni di euro per incrementare il fondo rischi contenzioso come richiesto per coprire le spese e gli oneri “in caso di soccombenza totale”.

Nel frattempo,