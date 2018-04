Bogo Deledda, 8 mesi di assenza dal lavoro per stress da lavoro. Va alla…commissione Lavoro

ROMA – Vittoria Bogo Deledda, la senatrice M5S che si assentò dal lavoro per stress da lavoro, andrà alla… commissione Lavoro. Vittoria Bogo Deledda infatti rimase assente dal suo impiego di dirigente comunale dei servizi sociali del piccolo comune sardo di Budoni a suon di certificati di malattia. La sua vicenda è stata raccontata dalla trasmissione “Le Iene”.

Il sindaco di Assemini, Mario Puddu (M5S) e portavoce del Movimento in Sardegna ha infatti pubblicato su Facebook la lista delle assegnazioni alle commissioni parlamentari dei senatori e deputati sardi eletti con il MoVimento. La senatrice Vittoria Bogo Deledda, guarita dopo oltre otto mesi di malattia per “stress da lavoro”, adesso, da eletta, farà parte, a detta degli stessi grillini, proprio della Commissione Lavoro di Palazzo Madama.

“Sul caso Bogo Deledda, in malattia per 243 giorni e guarita dopo la candidatura M5s al Senato, ho chiesto all’Inps di valutare un’ispezione e ho presentato un’interrogazione ai ministri Madia, Poletti, Lorenzin. Per rispetto degli elettori sarebbe stato giusto un segnale, ma dopo 10 giorni solo silenzio”. Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.