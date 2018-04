ROMA – Vittorio Di Battista, il papà di Alessandro, insulta tutti su Facebook: Matteo Renzi diventa “il cazzaro”, Berlusconi diventa il “Nanetto ladro di tasse”, la Lorenzin è “la maniaca dei vaccini” e via dicendo.

Il padre di Dibba, ormai arcinoto per le sue posizioni di destra e per riservare sempre parole poco misurate all’avversario politico di turno, si è attirato l’ira del centrodestra, ma anche quella del popolo M5s, anche se più di un elettore grillino condividerà l’amara chiosa del post: “Ci siamo fatti prendere per il culo”.

Ecco il post integrale di Di Battista senior: