Vittorio Di Battista e il post contro Mattarella, cosa farà il ministro della Giustizia Bonafede?

ROMA – Far proseguire o no l’indagine della procura contro Vittorio Di Battista? È la scelta che a breve dovrà fare il nuovo ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] All’origine del caso c’è un post contro il capo dello Stato Sergio Mattarella scritto dal papà di Alessandro Di Battista. “Forza mister Allegria – aveva scritto Di Battista senior su Facebook – fai il tuo dovere e non avrai seccature”. E aveva aggiunto: “Vada a rileggere le vicende della Bastiglia”.

La procura ha aperto un’indagine. Adesso l’autorizzazione a proseguirla spetta a uno degli altri esponenti di prima fila del Movimento 5Stelle. Appunto Bonafede, in qualità di ministro della Giustizia.

