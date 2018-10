ROMA – Vittorio Sgarbi, che di recente alla Camera ha abbandonato il gruppo di Forza Italia, se la prende in aula contro Luigi Di Maio parlando delle presunte manipolazioni del contenuto del dl Fiscale:

“Luigi Di Maio, che è ministro di due ministeri, non sa che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Non c’è bisogno di rivolgersi alla magistratura per difendere le scelte legittime del governo, la magistratura non deve entrare nelle scelte del governo. Se poi, come è già accaduto, Di Maio vota a sua insaputa, sarà un problema psichiatrico e non politico. Di Maio torni a scuola e si trovi un vero lavoro che non ha mai avuto”.

Questo il link per guardare il video: https://video.corriere.it/camera-furia-sgarbi-di-maio-ridicolo-problema-psichiatrico/eae15c70-d2c7-11e8-aa91-90c7da029bcf?vclk=video3CHP%7Ccamera-furia-sgarbi-di-maio-ridicolo-problema-psichiatrico