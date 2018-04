ROMA – Vittorio Sgarbi contro il Movimento 5 stelle: “Alessandro Di Battista ha detto che Matteo Salvini sembra Dudù? E’ lui il vero Dudù. Luigi Di Maio? E’ uno psiconano, lui come nano è Cucciolo”.

Il critico d’arte ferrarese ne ha per tutti. Intervenendo ad Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, attacca: “Di Battista ha detto che Salvini sembra Dudù? E’ lui il vero Dudù, con quei cappellini che indossa. Pubblica i libri con la Rizzoli che ha Berlusconi come editore e si prende i soldi che Berlusconi ha dato alla mafia, lui ricicla i soldi di Berlusconi”.

Sgarbi ha avuto parole dure anche nei confronti del leader M5s: “Di Maio è uno psiconano, lui come nano è Cucciolo, mentre Berlusconi è più grosso, diciamo che è Mammolo. Un governo M5S-FI? Se Di Maio cambiasse idea e facesse un governo con Forza Italia me ne andrei subito fuori, al gruppo misto, non voglio neanche respirare l’aria dei grillini. Ho incontrato Di Maio in Parlamento, ma quando lui è passato ha abbassato lo sguardo, lo avrei trafitto solo guardandolo. Se venisse da me a parlare gli direi di farmi da portaborse, l’unica cosa che può fare. E se mi chiedesse di fare il Ministro in suo governo lo farei subito, così lo rimanderei a scuola”.