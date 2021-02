Voto M5S su Rousseau, passa il sostegno a Draghi, una fronda del 41% resta ancorata alle vecchie bandiere del Movimento, ma la maggioranza degli iscritti del M5s ha detto Sì. Il terzo atto dell’avventura parlamentare della scialuppa grillina.

Aggiornamento 19 e 47

Voto M5S su Rousseau: vince il sostegno al Governo Draghi

SÌ: 44.177 (59.3%)

NO: 30.360 (40.7%)

La votazione sulla piattaforma Rousseau, gli iscritti hanno votato dalle 10 alle 18, era stata sospesa ieri. Si attendevano se non una parola almeno un gesto del presidente del Consiglio incaricato. Che è arrivato con l’annuncio – è stata la presidente del Wwf a farlo – della creazione del Ministero della Transizione Ecologica.

Era quello che sperava Beppe Grillo, il segnale atteso. Di Maio, Fico, e lo stato maggiore si è speso convintamente per proseguire l’azione di governo, pur in un’altra cornice. Di Battista guida i no (anche Toninelli, Barbara Lezzi).

Ieri sera all’ora di cena, finalmente è uscito il quesito. Già perché la votazione non poteva essere l’alternativa secca, Draghi sì o no. Più d’uno ha giudicato il sondaggio un tantino manipolatorio, di seguito il testo.

“Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”.

Davide Casaleggio, padrone di Rousseau ma sempre più ai ferri corti con gli eletti 5 Stelle, si dissocia, comunque non è roba sua. Il testo l’ha scritto Vito Crimi, il Capo Politico, si è difeso.

Il voto costituisce il mandato politico popolare, secondo la versione M5S. Bisognerà vedere in quanti, tra i tanti deputati e senatori decideranno di non votare ed escludersi dal gruppo.