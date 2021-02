Voto M5S su Rousseau annunciato ma come in stand by, andrà per le lunghe. Gli iscritti stanno come color che son sospesi: piattaforma aperta, il dito in bilico sulla tastiera, in trepida attesa che il Garante dia il via. Alle 19, la votazione era ufficialmente sospesa. Alla fine, all’ora di cena, Vito Crimi ha comunicato: si vota domani dalle 10 alle 18.

“Ho disposto che la votazione sul governo Draghi, sospesa, si svolga sulla piattaforma Rousseau nella giornata di domani”.

Aggiornato alle ore 21 e 03

La votazione (la terza della legislatura, forse l’ultima) per far decidere agli iscritti se dire sì o no al Governo Draghi.

Voto M5S su Rousseau sospeso: a breve, forse ore, tra mercoledì e giovedì…

Che già è una decisione complicata. Il premier spodestato Conte consiglia di votare sì perché è ragionevole avere un governo con una pandemia in corso.

Ma Di Battista dice no, giammai un banchiere. Lezzi propone di aggiungere una voce a sì /no Draghi: l’astensione.

Quando potranno votare non si sa. Beppe Grillo aveva fermato tutto, temendo il peggio: aspettiamo che parli Draghi stesso. Vedrete che le sue parole faranno breccia nei vostri cuori.

Sperava in un assist, almeno un segno, una mezza parola.

Il Ministero Green c’è (conferma presidente Wwf) ma Grillo non dà il via

Peccato che – citiamo l’Ansa – non è previsto che questa sera il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi faccia un intervento pubblico al termine delle sue consultazioni per la formazione del nuovo governo.

Per cui, quando si vota allora (e al netto della grande considerazione che l’Incaricato prova per le procedure di democrazia interna grillina)? Non è che si può stare giorno e notte a fissare Rousseau in attesa del via.

Vale lo stesso la conferma della presidente del Wwf che sì, Draghi nominerà un ministro della Transizione Ecologica?

Ancora l’Ansa: il voto su Rousseau sul governo Mario Draghi, secondo quanto spiegano alcune fonti parlamentari pentastellate, potrebbe tenersi nelle prossime ore, tra mercoledì e giovedì.

L’indizione della votazione non viene confermata da fonti ufficiali del M5S. La scelta online degli iscritti, in questo caso, non necessita di una pre-convocazione entro le 24 ore dall’inizio del voto essendo la base già convocata e la votazione solo sospesa.

Tutti gli iscritti (tutt’altro che una moltitudine) precettati e sospesi. Si rifarà vivo Grillo, darà un fischio? Draghi starà già dormendo.