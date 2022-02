Gli italiani senza green pass? Sono 500 milioni, almeno per la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “Ci sono più di 500 milioni di italiani che non potranno andare a lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo Stato ha deciso che per farlo serve un pass. Questa non è democrazia”, ha scritto la deputata su Facebook.

Una gaffe subito rilanciata da moltissimi sui social, tanto rapidamente che alla diretta interessata non è bastato rimuovere prontamente il post pochi minuti dopo la pubblicazione.

Ylenia Lucaselli (FdI) e i “500 milioni di italiani”: il post su Facebook

Ylenja Lucaselli aveva parlato di quei “500 milioni di italiani” per avvalorare la propria tesi contro il green pass.

“Il giudizio su cosa è e cosa non è democrazia lo lasciamo decidere ai lettori – ha scritto ancora su Facebook la deputata Fdi -. Di certo, però, non è né matematica né statistica affermare che in Italia ci siano 500 milioni di cittadini. Anzi, quella cifra consterebbe solamente di quella piccola porzione di popolazione che ancora non si è immunizzata contro il Covid. Anzi, e qui la forchetta si riduce ancor di più, quella piccola parte di over 50 in età lavorativa che non si sono vaccinati”.

Ylenja Lucaselli (FdI) e i “500 milioni di italiani”: l’intervento alla Camera

Il concetto era stato anticipato dalla stessa Lucaselli ieri in una audizione alla Camera dei Deputati: “Ci sono oggi – aveva detto in Aula la deputata – più di 500 milioni di italiani che non potranno andare a lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo Stato ha deciso che per farlo serve un pass: questo non è diritto, questa non è democrazia, questo non è il principio liberale dello sviluppo della capacità di vivere in un contesto sociale. L’articolo 1 della Carta Costituzionale oggi per gli italiani non esiste più così come non esiste più la capacità di ricordare che esistono delle leggi che sono norme imperative”.