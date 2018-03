ROMA – Vittorio Sgarbi si infuria durante un collegamento con la trasmissione Dalla Vostra Parte, su Rete Quattro, e insulta la giornalista Veronica Gentili, che gli risponde a tono.

Battuto dal candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nel collegio uninominale di Acerra, il critico d’arte ferrarese è stato ospite della trasmissione condotta da Maurizio Belpietro per commentare i risultati delle elezioni del 4 marzo. Ad un certo punto, però, mentre parla della campagna elettorale, Sgarbi viene interrotto da Gentili e perde le staffe: manda tutti “affanc***”, la giornalista ribatte a tono e lui non ci sta, replica insultandola direttamente e alla fine se ne va.

Nella stessa giornata di lunedì 5 marzo Sgarbi ha attaccato duramente Di Maio: “Non avremo nessun presidente del Consiglio per molto tempo. E poi si tornerà a votare. Io credo che l’idea giusta sia quella di dare subito l’incarico a Di Maio. Poi Di Maio inizia le consultazioni e non ci va nessuno”.

E ancora: “Di Maio mi fa schifo, non si è mai presentato al confronto”, dice bollandolo come “marmocchio”. “Non hanno idea di cosa sia la democrazia. È in corso la marcia su Roma. In Italia più sei ignorante più fai politica. Più sei colto meno devi farla. Evidentemente gli italiani non si accontentano mai di chi li prende per il culo, basta vedere cos’è successo con il reddito di cittadinanza”.