Zdenek Zeman: “Salvini o Di Maio in campo? Il primo ha più… fisico”

ROMA – L’ex allenatore di Roma e Lazio Zdenek Zeman era uno degli ospiti di “Sum”, la kermesse organizzata dalla Casaleggio Associati a Ivrea.

E quando al boemo chiedono chi farebbe giocare tra il leader grillino e Matteo Salvini, risponde serafico: “Salvini, ha più il fisico. Di Maio? Troppo buono”. Poi Zeman ha anche ammesso di essere stato “invitato da Di Battista, ci vedevamo spesso a Roma anche a mangiare”.

Di politica, Zeman confessa di capire poco ma poi lancia qualche frecciatina: “Di Maio ha perso in un anno troppi punti di consenso davanti a uno (Salvini, ndr) che sa solo chiudere i porti e fermare le barche”. A Salvini però riconosce “più carisma, visto che il Movimento prima delle elezioni era molto avanti” mentre ora il leghista “ha recuperato. Ma non so se basta fermare le barche per acquisire la supremazia”. E alla fine Zeman sentenzia: “Come nel calcio è difficile comandare in due, qualche problema c’è”.