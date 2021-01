Zona arancione o zona rossa? Quando si sapranno i colori delle Regioni? E quando cambia colore la mia regione? Sono le domande che si stanno ponendo gli italiani, in attesa del nuovo Dpcm e delle disposizioni del Ministero della Salute.

Oggi, venerdì 15 gennaio, il ministro Speranza firmerà il Decreto che stabilisce i colori delle regioni. Rischio zona rossa concreto in Lombardia e Sicilia. La maggior parte andrà in zona arancione e poche regioni in zona gialla.

Il nuovo decreto legge in vigore dal 16 gennaio ha modificato le soglie che fanno finire una Regione in un colore piuttosto che in un altro. In sostanza, sarà più facile finire in zona rossa e zona arancione. Con questo inasprimento il governo spera di evitare di dover ricorrere al lockdown nazionale.

Zona rossa: a rischio Lombardia, Sicilia, Calabria e…

L’Ansa e la maggior parte dei quotidiani concordano che quasi tutta Italia finirà in zona arancione. Lombardia e Sicilia da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. Questo sostiene l’Ansa e quasi tutti i giornali concordano. In realtà rischia molto anche la Calabria e qualcuno inserisce l’Emilia Romagna tra i papabili in zona rossa.

La Sicilia dovrebbe essere quasi sicura perché è lo stesso governatore Musumeci ad aver chiesto due settimane di zona rossa in tutta la regione. Alcune aree (Messina, Gela) sono già in zona rossa.

Zona rossa e zona arancione: le nuove soglie per le regioni

Come detto, l’ultimo decreto prevede un inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni. Con Rt 1 o con un livello di rischio ‘alto’ o, ancora, con un’incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio moderato, si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso.

Quali regioni in zona gialla?

Scrive l’Ansa che, in base all’ultimo monitoraggio, con le modifiche introdotte dal decreto, solo 6 regioni rimarrebbero gialle. Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta. Tutte le altre rischiano l’arancione, con la Lombardia e la Sicilia molto probabilmente in zona rossa.

Per spostarsi in zona rossa ci sarà bisogno della solita autocertificazione. Come al solito, saranno consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze (salute e lavoro prima di tutto).

