Da lunedì Italia tutta bianca tranne la valle d’Aosta che resta gialla. Anche Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, infatti, entrano in area bianca.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 Giugno. Il ministro, in conferenza stampa ha detto che grazie all’ordinanza di oggi, “il 99% dell’Italia è in zona bianca”.

Stabile l’indice di trasmissibilità delle infezioni da Covid in Italia

L’Rt passa da 0,68 della scorsa settimana a 0,69, un lievissimo aumento che secondo gli esperti della cabina di regia fa giudicare ancora stabile l’indice di trasmissibilità delle infezioni da Covid in Italia. Continua invece netta la riduzione dell’incidenza, uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure, che scende ancora a circa 16.7 casi ogni 100 mila abitanti aggiornato a ieri, rispetto a 25 di 7 giorni fa.

Secondo il monitoraggio Iss-Ministero della Salute, tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, tranne tre: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Molise, che sono invece classificate a rischio moderato. Tutte hanno comunque un valore dell’Rt compatibile con uno scenario di tipo uno.

Nessuna Regione o provincia automa supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 6%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 688 (08/06/2021) a 504 (15/06/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (6%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 4.685 (08/06/2021) a 3.333 (15/06/2021). Quattro Regioni, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia e Veneto, riportano una allerta di resilienza, nessuna riporta molteplici allerta.

De Luca: “In Campania obbligo mascherina all’aperto anche in estate”

Intanto arriva l’annuncio, via Facebook, del governatore della Campania De Luca: “Credo che manterremo in Campania l’obbligo della mascherina all’aperto, anche d’estate”.

“E’ evidente che a casa, al mare e al ristorante se ne fa a meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi“, sottolinea. A seguire il video con le parole del ministro della Salute Roberto Speranza (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).